Госдума приняла закон о наделении регионов правом надзора за аттракционами

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет регионы полномочиями по надзору за техническим состоянием аттракционов.

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Самарской областной думы в июне 2017 года.

Закон уточняет полномочия органов госвласти субъектов РФ в сфере регионального госнадзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники и дополняет их региональным госнадзором в области эксплуатации самоходных машин и аттракционов, а также осуществлением в установленном правительством РФ порядке их государственной регистрации.

Закон также устанавливает, что перечень требований к техсостоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, а также порядок осуществления регионального госнадзора в области технического состояния и их эксплуатации устанавливаются правительством РФ.

ФЗ вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.

Как отмечают авторы инициативы, на сегодняшний день полномочия по осуществлению государственного надзора в области технического состояния аттракционов федеральным законодательством ни за одним из органов государственной власти не закреплены.