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Госдума приняла закон о наделении регионов правом надзора за аттракционами
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Госдума приняла закон о наделении регионов правом надзора за аттракционами 

РИА Новости 11 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет регионы полномочиями по надзору за техническим состоянием аттракционов.
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Самарской областной думы в июне 2017 года.
Закон уточняет полномочия органов госвласти субъектов РФ в сфере регионального госнадзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники и дополняет их региональным госнадзором в области эксплуатации самоходных машин и аттракционов, а также осуществлением в установленном правительством РФ порядке их государственной регистрации.
Закон также устанавливает, что перечень требований к техсостоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, а также порядок осуществления регионального госнадзора в области технического состояния и их эксплуатации устанавливаются правительством РФ.
ФЗ вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.
Как отмечают авторы инициативы, на сегодняшний день полномочия по осуществлению государственного надзора в области технического состояния аттракционов федеральным законодательством ни за одним из органов государственной власти не закреплены.
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