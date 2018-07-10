Экс-президент Tiffany: затяжная торговая война ударит по потребителям

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Долгосрочная торговая война приведет к повышению цен, что нанесет ущерб потребителям, заявил бывший президент Tiffany & Co. Джеймс Куинн в интервью CNBC.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

"Если это долгосрочная торговая война, она становится налогом на потребителя", — сказал Куинн, который был президентом ювелирной компании с 2003 по 2012 год. "Эти расходы будут переложены на потребителя, и это, безусловно, повредит покупкам на уровне розничной торговли, потому что вещи станут дороже", — добавил он. "Китай по-прежнему является огромным производителем одежды и обуви, — отметил Куинн. — Неизбежно, если будет долгосрочное дополнение к затратам [из-за пошлин], это будет отражаться на потребительских ценах".

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"Торговая война" США и КНР: битва началась Китай ввел ответные пошлины на американские товары Трамп достиг рекордных успехов в торговле. Он победил? В то время как результат введения пошлин все еще неясен, по словам Куинна, американские потребители выиграли от прежних торговых соглашений с Китаем и от множества товаров, импортируемых по сниженным ценам. "Мы еще не использовали по-настоящему жесткие меры в отношении торговых нарушений в Китае, — сказал он. — Если это первый шаг к решению этих вопросов, то это может дать очень позитивный результат. Но неясно — по крайней мере, не для меня, — что существует общая стратегия решения реального торгового конфликта". Как сообщали «Вести. Экономика», 6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на $34 млрдВскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары.