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Экс-президент Tiffany: затяжная торговая война ударит по потребителям
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Экс-президент Tiffany: затяжная торговая война ударит по потребителям 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Долгосрочная торговая война приведет к повышению цен, что нанесет ущерб потребителям, заявил бывший президент Tiffany & Co. Джеймс Куинн в интервью CNBC.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
"Если это долгосрочная торговая война, она становится налогом на потребителя", — сказал Куинн, который был президентом ювелирной компании с 2003 по 2012 год. "Эти расходы будут переложены на потребителя, и это, безусловно, повредит покупкам на уровне розничной торговли, потому что вещи станут дороже", — добавил он. "Китай по-прежнему является огромным производителем одежды и обуви, — отметил Куинн. — Неизбежно, если будет долгосрочное дополнение к затратам [из-за пошлин], это будет отражаться на потребительских ценах".
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