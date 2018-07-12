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Дума одобрила отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки санкционными компаниями
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Дума одобрила отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки санкционными компаниями 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: dp.ru
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, которым в частности отменяются штрафы за нерепатриацию валютной выручки для компаний-экспортеров, которые попали под санкции.
Согласно документу, такие компании могут не возвращать валютную выручку, если компания включена в перечень резидентов, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, а также размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
При этом включение резидента в этот список осуществляется на основании его письменного заявления, представленного в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и содержащего указание на нормативный правовой акт о введении против него ограничительных мер со стороны иностранного государства и т.д.
Ранее, в середине мая, замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы сообщил, что ведомство может отменить штрафы и смягчить требования по репатриации валютной выручки, а также отменить штрафы за ее нерепатриацию для попавших под санкции компаний.
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