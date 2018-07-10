Краснодар может получить федеральную субсидию на покупку новых трамваев

Краснодар может получить дополнительную федеральную субсидию на приобретение новых трамваев, об этом сообщил мэр города Евгений Первышов

По его словам, это даст городу больше возможностей для развития муниципального транспорта. «Это федеральная мера поддержки отечественных производителей трамваев, а также городов, которые занимаются обновлением подвижного состава общественного транспорта, — пояснил Первышов, слова которого приводит пресс-служба городской администрации. — Субсидия может достигать 30%. Если говорить о финансировании в размере 1 млрд рублей в год — это ежегодно дополнительно до 300 млн рублей».

Мэр добавил, что благодаря поддержке губернатора региона и участию в федеральных программах Краснодар сможет быстрее обновить городские трамваи, повысив уровень комфорта пассажиров.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ранее стало известно, что столица Кубани получит из краевого бюджета средства на покупку более 100 новых трамваев. Планируется, что на эти цели Краснодар в течение трех лет, начиная с 2019 года, будет получать ежегодно по 1 млрд рублей.

Ранее в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) сообщали, что средний «возраст» трамвайных вагонов составляет 29 лет. Из 268 трамваев, которые в настоящее время выходят на линии, 146 нуждаются в замене.