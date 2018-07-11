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45 млн руб выделят из бюджета области на поддержку молочного производства
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45 млн руб выделят из бюджета области на поддержку молочного производства 

АиФ Северо-запад 18 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
45 млн рублей планируется дополнительно выделить из областного бюджета сельхозпроизводителям Псковской области на компенсацию части затрат на молочное производство, сообщили в пресс-службе региональной администрации. С соответствующей инициативой выступил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в связи с обращением аграриев в его адрес о поддержке молочной отрасли.
Предполагается, что компенсация на 1 корову составит 1, 5 тыс. рублей.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на 22-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в четверг, 12 июля.
Ранее из областного и федерального бюджетов на поддержку молочного производства Псковской области было выделено 138 млн рублей.
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