45 млн руб выделят из бюджета области на поддержку молочного производства

45 млн рублей планируется дополнительно выделить из областного бюджета сельхозпроизводителям Псковской области на компенсацию части затрат на молочное производство, сообщили в пресс-службе региональной администрации. С соответствующей инициативой выступил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в связи с обращением аграриев в его адрес о поддержке молочной отрасли.

Предполагается, что компенсация на 1 корову составит 1, 5 тыс. рублей.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на 22-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в четверг, 12 июля.

Ранее из областного и федерального бюджетов на поддержку молочного производства Псковской области было выделено 138 млн рублей.