Нареканий немного, но они есть: активисты проверяют качество новых дорог в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Активисты из Удмуртии продолжают осуществлять общественный контроль за работой подрядчиков, которые ремонтируют дороги на территории республики. В Ижевске в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет приведено в нормативное состояние 43 объекта, 5 из которых уже сданы.

Во вторник, 10 июля, общественники побывали на нескольких объектах: улицах Петрова и Щорса, где недавно выполнялись работы по укладке асфальта и ремонту съездов.

«Замечания наши устраняют, недавно было замечание по программе «Безопасные и качественные дороги» на участке дороги Завьялово-Гольяны, выравнивающий слой у них не прошел лабораторные исследования и некоторые участки пришлось подрядчику переделывать за свой счет», — рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Он отметил, что активисты бывают на большом количестве объектов, которые имеют, как правило, готовность на уровне 70-100 процентов.

«Нареканий не очень много, они есть, но подрядчик их устраняет. Например, на проспекте Калашникова асфальтобетонная смесь укладывалась практически на землю. Подрядчик переделал все за свой счет. Замечания остались только мелкие», — рассказал Ломаев.

В свою очередь, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов напомнил, что ремонты планируют закончить к 15 августа, причем некоторые бригады сейчас работают ночью, так как погода, установившаяся в Удмуртии весной, долгое время не позволяла начать работы.

«Есть замечания, которые в рабочем режиме к моменту сдачи устраняются. Замечания незначительные, есть проблемы у подрядчиков с организацией безопасности дорожного движения. Была также неприемка асфальтовой смеси, поэтому мы на каждом объекте делаем не по одному керну, чтобы выяснить, качественный ли материал применял подрядчик, все параметры контролируются», — рассказал журналистам Артем Богданов, отметив, что после усиления контроля подрядчики заметно лучше стали выполнять работы.

Активисты дорожного контроля посетили уже 15 улиц в Ижевске и 6 участков ремонта республиканских трасс, среди которых Ижевск-Ува, Сарапул-Воткинск и Воткинск-Шаркан. За городом замечания касаются, как правило, покрытия на участках и разрушения кромки. В настоящий момент подрядчикам выписано штрафов на 440 тыс. рублей (140 тыс. за нарушения на республиканских трассах, 300 тыс. — на городских).

С момента запуска проекта в 2018 году лабораториями было отобрано более 500 проб асфальтобетона, 10 процентов из них не соответствовали нормам.