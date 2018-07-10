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США гарантируют бесперебойные поставки нефти через Ормузский пролив
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США гарантируют бесперебойные поставки нефти через Ормузский пролив 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 10 июля. США готовы обеспечить бесперебойные поставки нефти через Ормузский пролив, несмотря на угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник в ОАЭ.
"Вашингтон привержен сохранению свободного международного судоходства в Ормузском проливе для бесперебойных поставок нефти по всему миру", — сказал он.
Ранее Корпус «стражей исламской революции» (элитное подразделение иранских ВС — прим. ТАСС) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе.
2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить «до нуля» нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, «будут возобновлены 4 ноября».
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Глава Белого дома обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.
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