США гарантируют бесперебойные поставки нефти через Ормузский пролив

"Вашингтон привержен сохранению свободного международного судоходства в Ормузском проливе для бесперебойных поставок нефти по всему миру", — сказал он.

Ранее Корпус «стражей исламской революции» (элитное подразделение иранских ВС — прим. ТАСС) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить «до нуля» нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, «будут возобновлены 4 ноября».