В Израиле заявили, что будут действовать против присутствия Ирана на всей территории Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. / ТАСС /. Израиль будет предпринимать действия против присутствия Ирана на всей территории Сирии . С таким заявлением выступил во вторник в ходе посещения аннексированных Израилем Голанских высот министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман

"Иранское присутствие в Сирии необоснованно, и мы не готовы согласиться на иранское присутствие в Сирии где бы то ни было", — сказал министр, чьи слова распространила во вторник пресс-служба израильского минобороны . «Мы [Израиль] будем действовать против любых иранских попыток закрепиться в Сирии, — продолжил Либерман. — В тот момент, как мы идентифицируем присутствие Ирана, мы будем действовать, не имеет значения, будет ли это на расстоянии 40 км, или 80 км [от границ Израиля]».

"Еще одна вещь, которую мы идентифицируем, — это усилия иранцев и их сателлитов по созданию террористической инфраструктуры на сирийских Голанских высотах, и это — попытка создать террористическую инфраструктуру под эгидой сирийского режима, — сказал глава израильского минобороны. — Для нас это неприемлемо, и мы будем действовать силой против любой террористической инфраструктуры, которую мы увидим и идентифицируем здесь в регионе".

Либерман вновь подтвердил, что Израиль «готов предоставлять гуманитарную помощь, но не примет ни одного беженца из Сирии на своей территории». Министр в очередной раз подчеркнул «важность выполнения соглашения о разделении сил [с сирийской армией] от 1974 года» и «ясно дал понять, что любой сирийский солдат в буферной демилитаризованной зоне ставит под угрозу свою жизнь», указали в пресс-службе минобороны.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.