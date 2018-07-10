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Налоговая служба США создала специализированную группу по вопросам криптовалют
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Налоговая служба США создала специализированную группу по вопросам криптовалют 

Investing.com Россия 2 часа назад
Investing.com — Налоговая служба США и еще четыре страны создали специализированную группу для расследования преступлений с использованием криптовалют, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Налоговые органы США будут работать с коллегами из Австралии, Канады, Великобритании и Нидерландов, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны цифровых валют.
Объединенный комитет по контролю за соблюдением налогового законодательства или J5, сосредоточится на международных преступлениях в сфере налогообложения.
Налоговая служба США заявила, что необходимо предпринять совместные усилия, поскольку цифровые валюты облегчают международные транзакции.
Недавно полицейская служба Европейского союза раскрыла преступную группу, торговавшую наркотиками, которая использовала норвежскую биржу для отмывания денег.
Налоговая служба США уже длительное время борется с уклонением от уплаты налогов при помощи криптовалют. Ведомство еще в 2014 году объявило, что данные цифровые активы облагаются налогом.
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