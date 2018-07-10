Деревянную церковь 18 века отреставрируют в Карелии 

Когда может начаться реставрация 31-метровой церкви Александра Свирского в Медвежьегорском районе не уточняется.
Деревянную церковь Александра Свирского в деревне Космозеро в Медвежьегорском районе Карелии, построенную в ХVIII веке и находящейся в неудовлетворительном состоянии, будут реставрировать методом полной переборки. Это позволит восстановить конструктивную прочность памятника с максимальным сохранением его аутентичности.
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Минкультуры РФ получила проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. Деревянная шатровая церковь высотой 31 м является характерным образцом культовой архитектуры Заонежья, сообщает издание «Православие.ру».
— Приоритетным является максимально возможное сохранение существующих конструкций памятника с проведением работ по их усилению и консервации. Лишь те конструкции и части памятника, которые находятся в необратимо поврежденном состоянии, подлежат замене,
— подчеркнули проектировщики.
По информации «КВ», представитель СЗД пока не уточняет, когда может начаться реставрация церкви Александра Свирского и сколько времени займет процесс.
— Проектную документацию мы получили, и следующим шагом, безусловно, является сама реставрация. Однако ее сроки можно будет обозначить только после того, как после окончания реализации ФЦП «Культура России» 2012-2018 годов возникнет ясность с финансированием,
— приводит издание слова собеседницы агентства.
Отмечается, что при реставрации, проведенной в 1978 — 1982 годах, с церкви была снята обшивка и восстановлен ее первоначальный облик, однако из-за невысокого качества выполненных работ к настоящему времени памятник пришел в неудовлетворительное состояние.
Церковь во имя Александра Свирского была построена по заказу и на средства петербургского купца Ф. Попова. Церковь зимняя, вместе с летней Успенской церковью (1720г.п.) и пристроенной к ней в 30-х годах XIXв. колокольней входила в традиционный для севера России архитектурный ансамбль-триаду. Храмовый комплекс Космозерского погоста располагался на гряде и был ориентирован перпендикулярно озеру и дороге, что обеспечивало оптимальное восприятие с дальнего расстояния. Обе церкви были шатровыми, распространенного типа «восьмерик на четверике». Успенская церковь была несколько выше церкви Александра Свирского и соединялась с колокольней галерей. Территория погоста была обнесена рубленой оградой. В 1875 г. обе церкви были обшиты и окрашены.
По материалам: ptzgovorit.ru