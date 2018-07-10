Деревянную церковь 18 века отреставрируют в Карелии

Деревянную церковь Александра Свирского в деревне Космозеро в Медвежьегорском районе Карелии , построенную в ХVIII веке и находящейся в неудовлетворительном состоянии, будут реставрировать методом полной переборки. Это позволит восстановить конструктивную прочность памятника с максимальным сохранением его аутентичности.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Минкультуры РФ получила проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. Деревянная шатровая церковь высотой 31 м является характерным образцом культовой архитектуры Заонежья, сообщает издание «Православие.ру».

— Приоритетным является максимально возможное сохранение существующих конструкций памятника с проведением работ по их усилению и консервации. Лишь те конструкции и части памятника, которые находятся в необратимо поврежденном состоянии, подлежат замене,

— подчеркнули проектировщики.

По информации «КВ», представитель СЗД пока не уточняет, когда может начаться реставрация церкви Александра Свирского и сколько времени займет процесс.

— Проектную документацию мы получили, и следующим шагом, безусловно, является сама реставрация. Однако ее сроки можно будет обозначить только после того, как после окончания реализации ФЦП «Культура России» 2012-2018 годов возникнет ясность с финансированием,

— приводит издание слова собеседницы агентства.

Отмечается, что при реставрации, проведенной в 1978 — 1982 годах, с церкви была снята обшивка и восстановлен ее первоначальный облик, однако из-за невысокого качества выполненных работ к настоящему времени памятник пришел в неудовлетворительное состояние.