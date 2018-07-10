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США пообещали оставить открытым путь через Ормузский пролив
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США пообещали оставить открытым путь через Ормузский пролив 

РИА Новости 2 часа назад
ДОХА, 10 июл — РИА Новости. США привержены обязательству оставить морской путь через Ормузский пролив открытым для доставки нефти во все уголки мира, заявил в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, который прибыл во вторник с визитом в ОАЭ.
В среду заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Исмаил Коусари заявил агентству YJC, что КСИР готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.
"США обязуются оставить открытым морской путь через Ормузский пролив для поставок нефти во все уголки мира", — сказал Помпео.
Он указал, что запрет на поставки иранской нефти в рамках наложенных на страну американских санкций начнет исполняться с 4 ноября.
"Мы работаем над получением гарантий, что мир будет соблюдать санкции, которые мы наложили на Иран", — добавил госсекретарь.
По его словам, основные усилия Вашингтона направлены на то, чтобы не позволить Ирану иметь достаточно средств для продолжения своей политики. «Режим в Иране должен знать, что экономическая ситуация в стране не улучшится до тех пор, пока Иран не станет нормальным государством», — добавил Помпео.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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