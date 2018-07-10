США пообещали оставить открытым путь через Ормузский пролив

В среду заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) Исмаил Коусари заявил агентству YJC, что КСИР готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.

"США обязуются оставить открытым морской путь через Ормузский пролив для поставок нефти во все уголки мира", — сказал Помпео.

Он указал, что запрет на поставки иранской нефти в рамках наложенных на страну американских санкций начнет исполняться с 4 ноября.

"Мы работаем над получением гарантий, что мир будет соблюдать санкции, которые мы наложили на Иран", — добавил госсекретарь.

По его словам, основные усилия Вашингтона направлены на то, чтобы не позволить Ирану иметь достаточно средств для продолжения своей политики. «Режим в Иране должен знать, что экономическая ситуация в стране не улучшится до тех пор, пока Иран не станет нормальным государством», — добавил Помпео.