Власти Северной Осетии выделят 2,5 млн рублей на развитие овцеводства и козоводства

ВЛАДИКАВКАЗ , 10 июля. / ТАСС /. Субсидии в размере 2,5 млн рублей выделят в этом году в Северной Осетии на поддержку развития овцеводства и козоводства. Об этом во вторник на заседании правительства сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Марзоев.

"В этом году планируется из республиканского бюджета выделить 2,5 млн рублей на поддержку развития овцеводства и козоводства. Субсидии смогут получить сельхозтоваропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство", — сказал Марзоев.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил правительству республики разработать программу развития горных территорий, включая развитие овцеводства. По его словам, в республике неэффективно используются горные и высокогорные пастбища и сенокосы, кормовой потенциал которых позволит получать дешевую конкурентоспособную животноводческую продукцию.

Для стимулирования производства в горной местности ранее снизили ставки арендной платы за 1 гектар горных пастбищ — до 40 рублей. Кроме того, в республике проводится работа по обеспечению дорогами и энергоносителями горных территорий.