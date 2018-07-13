Наследник гарантированно получит наследство в случае соблюдения условий договора

Гражданина нельзя будет лишить завещанного наследства, если он будет выполнять условия наследственного договора, а супруги смогут чётко распределить, кому они оставят каждую долю своих сбережений, составив совместное завещание.

Закон, вводящий в российское правовое поле понятия совместного завещания и наследственного договора, Совет Федерации планирует одобрить 13 июля.

Согласно документу, только супруги смогут составить совместное завещание и указать в нём, кому и в каких долях они завещают своё имущество в случае смерти одного из них или ухода из жизни одновременно. Если супруги разведутся, такое завещание утратит силу.

Второй вид документа, предлагаемый законом, — наследственный договор — наследодатель сможет заключить с любым человеком, указав условия, которые тот должен исполнять, чтобы получить завещанное ему. Условия должны быть предусмотрены разумные, иначе нотариус аннулирует сделку, пояснил один из авторов инициативы председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

«Это могут быть условия имущественного и неимущественного характера. Например, требование ухаживать за собой до самой смерти», — сказал он « Парламентской газете ».

Расторгнуть договор в одностороннем порядке будет нельзя — только при жизни обоих заключивших договор граждан при их обоюдном согласии.