Законопроект о регистрации филиалов иностранных НКО прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект, уточняющий механизмы регистрации филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НКО).

Документом предусматривается введение в качестве основания для отказа во внесении сведений о структурных подразделениях иностранных НКО в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НКО несоответствие документов о создании филиала или представительства и (или) содержащихся в них сведений Конституции РФ и законодательству РФ.

Кроме того, уточняется возможность исключения структурного подразделения иностранной НКО из реестра по решению уполномоченного органа в связи с принятием этой организацией решения о закрытии и прекращении деятельности на территории РФ своего структурного подразделения.

Проектом также предлагается установить семидневный срок со дня внесения в реестр для руководителя структурного подразделения иностранной НКО для уведомления уполномоченного органа о месте нахождения этого структурного подразделения.