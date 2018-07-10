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Законопроект о регистрации филиалов иностранных НКО прошел второе чтение в Госдуме
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Законопроект о регистрации филиалов иностранных НКО прошел второе чтение в Госдуме 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект, уточняющий механизмы регистрации филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НКО).
Документом предусматривается введение в качестве основания для отказа во внесении сведений о структурных подразделениях иностранных НКО в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НКО несоответствие документов о создании филиала или представительства и (или) содержащихся в них сведений Конституции РФ и законодательству РФ.
Кроме того, уточняется возможность исключения структурного подразделения иностранной НКО из реестра по решению уполномоченного органа в связи с принятием этой организацией решения о закрытии и прекращении деятельности на территории РФ своего структурного подразделения.
Проектом также предлагается установить семидневный срок со дня внесения в реестр для руководителя структурного подразделения иностранной НКО для уведомления уполномоченного органа о месте нахождения этого структурного подразделения.
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