Депутат Госдумы от Кировской области Вадим Белоусов подозревается в бегстве из страны от уголовного преследования

Как сообщает издание Ura.ru, Вадим Владимирович может скрываться там от уголовной ответственности.

По официальной версии депутат лег на плановую операцию в одну из клиник за рубежом.

Однако этому событию предшествовал запрос Генпрокуратуры в комитет Госдумы по контролю и регламенту с просьбой лишить Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности.

Предполагаемое бегство депутата, по данным издания, может быть связано с уголовным делом о взятках, возбужденным в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича , который на данный момент объявлен в федеральный розыск.

В свое время Белоусов был бизнес-партнером Юревича и в период с 2011 по 2015 годы возглавлял компанию «Южуралавтобан». По версии следствия, в это время 3,4 млрд рублей были выделены на ремонт челябинских дорог. Однако их вывели через фирму, которой на тот момент владел Белоусов.

Нижняя палата вопрос о снятии с Вадима Владимировича депутатской неприкосновенности пока не рассмотрела. Там ждут, когда депутат вернётся на работу.

Фото — newsler.ru