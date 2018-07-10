Депутат Госдумы от Кировской области Вадим Белоусов подозревается в бегстве из страны от уголовного преследования 

Вадим Белоусов — член партии «Справедливая Россия» и депутат Государственной Думы, представлявший в ней интересы Кировской области, в данный момент находится за пределами страны.
Как сообщает издание Ura.ru, Вадим Владимирович может скрываться там от уголовной ответственности.
По официальной версии депутат лег на плановую операцию в одну из клиник за рубежом.
Однако этому событию предшествовал запрос Генпрокуратуры в комитет Госдумы по контролю и регламенту с просьбой лишить Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности.
Предполагаемое бегство депутата, по данным издания, может быть связано с уголовным делом о взятках, возбужденным в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который на данный момент объявлен в федеральный розыск.
В свое время Белоусов был бизнес-партнером Юревича и в период с 2011 по 2015 годы возглавлял компанию «Южуралавтобан». По версии следствия, в это время 3,4 млрд рублей были выделены на ремонт челябинских дорог. Однако их вывели через фирму, которой на тот момент владел Белоусов.
Нижняя палата вопрос о снятии с Вадима Владимировича депутатской неприкосновенности пока не рассмотрела. Там ждут, когда депутат вернётся на работу.
Фото — newsler.ru