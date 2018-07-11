ЦИК зарегистрировал Хинштейна и Примакова в качестве кандидатов на довыборах в Госдуму

В соответствии с документами ЦИК, Хинштейн будет выдвигаться по Самарскому одномандатному округу (№158), а Примаков поборется за мандат в Балашовском одномандатном округе (№165) в Саратовской области

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи вакантных на данный момент одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской (два округа), Самарской и Тверской областях. К некоторым из этих округов приписаны зарубежные избирательные участки.