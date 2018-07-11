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ЦИК зарегистрировал Хинштейна и Примакова в качестве кандидатов на довыборах в Госдуму
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ЦИК зарегистрировал Хинштейна и Примакова в качестве кандидатов на довыборах в Госдуму 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА. 11 июля. /ТАСС/. ЦИК зарегистрировал советника директора Росгвардии Александра Хинштейна и журналиста Евгения Примакова в качестве кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам. Соответствующее решение принято на заседании в среду.
В соответствии с документами ЦИК, Хинштейн будет выдвигаться по Самарскому одномандатному округу (№158), а Примаков поборется за мандат в Балашовском одномандатном округе (№165) в Саратовской области.
В общей сложности в среду ЦИК зарегистрировал списки кандидатов по одномандатным округам и уполномоченных у следующих партий: «Патриоты России», КПРФ, "Справедливая Россия", Коммунистическая партия «Коммунисты России», "Единая Россия", "Яблоко", Коммунистическая партия социальной справедливости и Партия народной свободы.
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи вакантных на данный момент одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской (два округа), Самарской и Тверской областях. К некоторым из этих округов приписаны зарубежные избирательные участки.
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