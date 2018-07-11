ЦИК планирует заверить списки одномандатников на довыборах в Госдуму

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует в среду заверить списки кандидатов от семи партий на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах, следует из проекта повестки предстоящего заседания.

Центризбирком назначил на 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Выдвижение кандидатур (как от партий, так и в порядке самовыдвижения) было возможно с 16 июня по 10 июля, а окончательное число претендентов на вакантные места в Госдуме станет известно 5 августа, когда завершится период регистрации. Своих кандидатов на предстоящие довыборы могли выдвигать 63 партии, причем 14 из них, согласно закону, освобождены от сбора подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов.

На прошлых заседаниях ЦИК уже заверил списки кандидатов от двух партий — Партии пенсионеров и ЛДПР , а также зарегистрировал их уполномоченных представителей. ЛДПР выдвинула своих кандидатов во всех семи округах, где в этом году пройдут довыборы, а от Партии пенсионеров баллотируются пять кандидатов-одномандатников.

Кроме того, на заседании в среду ЦИК планирует зарегистрировать нового депутата седьмой Думы Татьяну Кривенко. На заседании 4 июля Центризбирком передал ей мандат, ставший вакантным после кончины депутата Госдумы от «Единой России», режиссера Станислава Говорухина . Кривенко на думских выборах в 2016 году была в составе федерального списка ЕР, генсовет партии предложил ее в качестве кандидата на замещение мандата Говорухина в Думе.

Также в рамках заседания ЦИК рабочая группа Мосгоризбиркома представит информацию о порядке образования избирательных участков за пределами Москвы на предстоящих выборах мэра столицы.