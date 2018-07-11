ЦИК планирует заверить списки одномандатников на довыборах в Госдуму 

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует в среду заверить списки кандидатов от семи партий на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах, следует из проекта повестки предстоящего заседания.
Центризбирком назначил на 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Выдвижение кандидатур (как от партий, так и в порядке самовыдвижения) было возможно с 16 июня по 10 июля, а окончательное число претендентов на вакантные места в Госдуме станет известно 5 августа, когда завершится период регистрации. Своих кандидатов на предстоящие довыборы могли выдвигать 63 партии, причем 14 из них, согласно закону, освобождены от сбора подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов.
Как указано в проекте повестки, опубликованном на сайте ЦИК, члены комиссии в среду рассмотрят вопросы о заверении списков кандидатов-одномандатников, выдвинутых партиями «Патриоты России», КПРФ, "Справедливая Россия", «Коммунисты России», "Единая Россия", "Яблоко" и «Коммунистической партией социальной справедливости». Также Центризбирком предполагает зарегистрировать уполномоченных представителей этих семи партий на довыборах в Госдуму.
На прошлых заседаниях ЦИК уже заверил списки кандидатов от двух партий — Партии пенсионеров и ЛДПР, а также зарегистрировал их уполномоченных представителей. ЛДПР выдвинула своих кандидатов во всех семи округах, где в этом году пройдут довыборы, а от Партии пенсионеров баллотируются пять кандидатов-одномандатников.
Кроме того, на заседании в среду ЦИК планирует зарегистрировать нового депутата седьмой Думы Татьяну Кривенко. На заседании 4 июля Центризбирком передал ей мандат, ставший вакантным после кончины депутата Госдумы от «Единой России», режиссера Станислава Говорухина. Кривенко на думских выборах в 2016 году была в составе федерального списка ЕР, генсовет партии предложил ее в качестве кандидата на замещение мандата Говорухина в Думе.
Также в рамках заседания ЦИК рабочая группа Мосгоризбиркома представит информацию о порядке образования избирательных участков за пределами Москвы на предстоящих выборах мэра столицы.