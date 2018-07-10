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На полевом выходе в Забайкальском крае военные связисты ВВО организуют связь через геостационарные спутники
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На полевом выходе в Забайкальском крае военные связисты ВВО организуют связь через геостационарные спутники 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также военнослужащие обеспечат командный пункт связью с использованием открытых и закрытых каналов связи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
С военнослужащими соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, начался полевой выход.
Подразделения связи были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район на учебно-тренировочный комплекс Цугол.
Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности, инженерному оборудованию и организации полевого командного пункта.
В ходе практической части полевого выхода военнослужащие отработают задачи по организации помехозащищенной спутниковой связи через ретрансляторы на геостационарной орбите с использованием функционала современных станций спутниковой связи семейства «Ливень».
Также военнослужащие обеспечат командный пункт связью с использованием открытых и закрытых каналов связи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
При выполнении мероприятий боевой подготовки будут отработаны вводные по организации охраны и обороны позиций.
Всего к мероприятиям полевого выхода привлекается более 200 человек, задействовано около 90 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут -2УС», цифровые радиорелейные станции-аппаратные, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.
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