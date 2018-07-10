На полевом выходе в Забайкальском крае военные связисты ВВО организуют связь через геостационарные спутники

Также военнослужащие обеспечат командный пункт связью с использованием открытых и закрытых каналов связи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

С военнослужащими соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , начался полевой выход.

Подразделения связи были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район на учебно-тренировочный комплекс Цугол.

Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности, инженерному оборудованию и организации полевого командного пункта.

В ходе практической части полевого выхода военнослужащие отработают задачи по организации помехозащищенной спутниковой связи через ретрансляторы на геостационарной орбите с использованием функционала современных станций спутниковой связи семейства «Ливень».

Также военнослужащие обеспечат командный пункт связью с использованием открытых и закрытых каналов связи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

При выполнении мероприятий боевой подготовки будут отработаны вводные по организации охраны и обороны позиций.

Всего к мероприятиям полевого выхода привлекается более 200 человек, задействовано около 90 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут -2УС», цифровые радиорелейные станции-аппаратные, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.