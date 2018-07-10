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«Преображенскую базу тралового флота» купила сахалинская компания
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«Преображенскую базу тралового флота» купила сахалинская компания 

Prim.News 2 часа назад
Сумму сделки оценили в сотни миллионов долларов США.
Закрытое акционерное общество «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск) приобрело 96,38% акций ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение). Об этом говорится в сообщении приморской компании.
По данным газеты «Коммерсант», стоимость ПБТФ составляет примерно 430 млн долларов США.
Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) отмечают, у ПБТФ есть квоты на вылов 150 тыс. тонн рыбы. По собственным данным, компания управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки.
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