«Преображенскую базу тралового флота» купила сахалинская компания

Сумму сделки оценили в сотни миллионов долларов США.

Закрытое акционерное общество «Остров Сахалин» ( Южно-Сахалинск ) приобрело 96,38% акций ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ, Приморский край , Лазовский район, п. Преображение). Об этом говорится в сообщении приморской компании.

По данным газеты «Коммерсант», стоимость ПБТФ составляет примерно 430 млн долларов США.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) отмечают, у ПБТФ есть квоты на вылов 150 тыс. тонн рыбы. По собственным данным, компания управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки.