ЛДПР и КПРФ не разрешили выступить на митинге против повышения пенсионного возраста 

КИРОВ, 17 июля, ФедералПресс. Представители федерации профсоюзов рекомендовали оппозиционным партиям воздержаться от заявлений.
В Кирове 16 июля состоялся очередной митинг областной федерации профсоюзов против повышения пенсионного возраста. В городском сквере возле памятника Степану Халтурину собралось около 500 человек. Пришли не только сотрудники кировских предприятий, но и представители ЛДПР, КПРФ и «РОТ-Фронта», которые агитировали горожан прийти на митинг и выразить свое мнение.
Несмотря на информационную поддержку, выступить представителям партий не дали — слово получили только представители профсоюзных объединений, заранее записавшиеся на выступление. Цензуре, по словам кировского координатора «Открытой России» Вадима Ананьина, подвергались не только выступления, но и плакаты. Надписи «Мы хотим дожить до пенсии», «Руки прочь от завоеваний трудящихся», «Не будь заложником серой зарплаты» добро профсоюзов получили, а плакат «Права не дают, права берут» они потребовали свернуть. По словам Ананьина, представители профсоюзных организаций и кировские полицейские увидели в нем признаки экстремизма.
Напомним, ранее кировские активисты и депутаты от оппозиции отмечали, что партиям было бы целесообразно объединиться, чтобы добиться смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста или его отмены. В областном отделении КПРФ уже заявили, что в конце июля организуют акцию и пригласят на нее представителей других партий.
Фото: fpoko-kirov.ru