ЛДПР и КПРФ не разрешили выступить на митинге против повышения пенсионного возраста

КИРОВ, 17 июля, ФедералПресс . Представители федерации профсоюзов рекомендовали оппозиционным партиям воздержаться от заявлений.

КПРФ и В Кирове 16 июля состоялся очередной митинг областной федерации профсоюзов против повышения пенсионного возраста. В городском сквере возле памятника Степану Халтурину собралось около 500 человек. Пришли не только сотрудники кировских предприятий, но и представители ЛДПР «РОТ-Фронта» , которые агитировали горожан прийти на митинг и выразить свое мнение.

Несмотря на информационную поддержку, выступить представителям партий не дали — слово получили только представители профсоюзных объединений, заранее записавшиеся на выступление. Цензуре, по словам кировского координатора «Открытой России» Вадима Ананьина, подвергались не только выступления, но и плакаты. Надписи «Мы хотим дожить до пенсии», «Руки прочь от завоеваний трудящихся», «Не будь заложником серой зарплаты» добро профсоюзов получили, а плакат «Права не дают, права берут» они потребовали свернуть. По словам Ананьина, представители профсоюзных организаций и кировские полицейские увидели в нем признаки экстремизма.

Напомним, ранее кировские активисты и депутаты от оппозиции отмечали, что партиям было бы целесообразно объединиться, чтобы добиться смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста или его отмены. В областном отделении КПРФ уже заявили, что в конце июля организуют акцию и пригласят на нее представителей других партий.

Фото: fpoko-kirov.ru