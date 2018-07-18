КПРФ организует в Москве митинг против пенсионной реформы

Как сообщает пресс-служба ЦК КПРФ, 28 июля в столице запланированы мирные шествие и митинг под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!», направленные против пенсионной реформы, заявленной правительством страны.

В мероприятии примут участие Центральный, Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской Федерации , а также Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистической Союз Молодежи Российской Федерации , ряд народно-демократических левых обществ и движений в системе общероссийской протестной акции

Сбор участников назначен 28 июля в 11:00 по улице Маши Порываевой возле гостиницы «Ленинградская» (улица Каланчевская, 21/40, станция метро «Комсомольская»), начало движения в 12:00. Митинг пройдет с 13:00 на проспекте Академика Сахарова, 9, (выход со станций метро «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сухаревская»).

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