Мордовия заняла третье место в рейтинге самых устойчивых регионов РФ

Эксперты фонда назвали несколько заметных событий прошлого месяца, которые повлияли на распределение мест.

Разумеется, главное из них — успешное проведение в Саранске матчей Чемпионата мира по футболу. Десятки тысяч гостей со всего света оценили высокий уровень организации, безопасности и гостеприимства. В конце июня фанзону на Советской площали посетил «юбилейный» 300-тысячный болельщик. Столица Мордовии стала первым и единственным городом-организатором, где это число сравнимо с количеством жителей.

Лидер региона подчеркнул, что главной задачей для мордовских цементников остается увеличение объемов выпускаемой продукции и обеспечение стабильной и эффективной работы предприятия.

Не осталось без внимания и возрождение производства собственного мороженого в республике — линия по выпуску заработала в агрофирме «Октябрьская».