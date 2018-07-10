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Мордовия заняла третье место в рейтинге самых устойчивых регионов РФ
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Мордовия заняла третье место в рейтинге самых устойчивых регионов РФ 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Эксперты фонда назвали несколько заметных событий прошлого месяца, которые повлияли на распределение мест.
Разумеется, главное из них — успешное проведение в Саранске матчей Чемпионата мира по футболу. Десятки тысяч гостей со всего света оценили высокий уровень организации, безопасности и гостеприимства. В конце июня фанзону на Советской площали посетил «юбилейный» 300-тысячный болельщик. Столица Мордовии стала первым и единственным городом-организатором, где это число сравнимо с количеством жителей.
В числе позитивных событий месяца авторы исследования отметили также встречe главы РМ Владимира Волкова с председателем совета директоров холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филаретом Гальчевым.
Лидер региона подчеркнул, что главной задачей для мордовских цементников остается увеличение объемов выпускаемой продукции и обеспечение стабильной и эффективной работы предприятия.
Не осталось без внимания и возрождение производства собственного мороженого в республике — линия по выпуску заработала в агрофирме «Октябрьская».
Кроме того, в июне Мордовии заняла 15 место в рейтинге министерства экономического развития России по информационному освещению мер поддержки малого и среднего бизнеса.
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