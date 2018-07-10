На Шоссейной забетонировали пролетное строение для путепровода

Пролетное строение расположили на пяти железобетонных опорах

Строители завершили бетонирование одной из конструкций, которая входит в комплекс объектов Фрунзенского моста.

Речь идет о пролетном строении на улице Шоссейной, которое опирается на пять железобетонных опор.

—Проезжая часть путепровода шириной 11 м будет включать в себя три полосы движения. На финальном этапе строительства Фрунзенского мостового перехода специалисты выполнят укладку асфальта на мостовое полотно путепровода, смонтируют освещение и барьерное ограждение. Под путепроводом протяженностью 70,7 м расположится автодорога основного хода, — рассказали в компании «Стройтрансгаз» , которая занимается строительством моста.

Одновременно специалисты продолжают установку руслового пролетного строения моста через реку Самару методом продольной надвижки. В настоящее время рабочие собирают металлоконструкцим 9-го из 11-ти этапов надвижки весом 1590 тонн. После того как все металлоконструкции будут собраны и состыкованы с уже надвинутой ранее частью пролетного строения, начнется сама надвижка.

После окончания очередного этапа конструкция протяженностью 536 м сместится в сторону правого берега реки еще на 81 м. По завершении всех 11-ти этапов надвижки русловое пролетное строение протяженностью 559,7 м займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, мост обещают сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. В первом полугодии следующего года региональный Минтранс рассчитывает получить 4 млрд рублей на завершение работ.

Кроме того, подрядчик и минтранс вынуждены экстренно изменить первоначальный проект, так как мэрия Самары отказалась демонтировать в связи со строительством съездов с моста трамвайные пути на Хлебной площади.

Возведение Фрунзенского моста стартовало в 2015 году. Стоимость работ составляет 12,296 миллиарда рублей. Первая очередь перехода будет включать в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Протяженность участка составит 2,67 километра.

Посмотрите последний фотоотчет со строительства моста. Сейчас готовность пролетного строения составляет 60%.