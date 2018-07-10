Челябинское УФАС сообщило, что реклама на квитанциях теперь вне закона

Об изменениях в законе о рекламе челябинцам напомнили в региональном УФАС . Согласно новым поправкам, заработавшим с июля этого года, не допускается размещать коммерческие объявления на платёжных документах ни с лицевой, ин с оборотной стороны.

Вместо привычных объявлений о поверке счетчиков и замене труб теперь на оборотной стороне квитанции челябинцы смогут узнать только справочную информацию о работе ЖЭКа и аварийной службы. Так же позволительно печатать на квитанциях социальную рекламу. Например, о пользе сбора макулатуры или защиты от ВИЧ. За нарушение закона предусмотрен штраф.