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В Кремле ответили на сравнение российских властей с мафией
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В Кремле ответили на сравнение российских властей с мафией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕСКОВ О СРАВНЕНИИ СЕНАТОРОМ США ВЛАСТЕЙ РФ С МАФИЕЙ: НЕ НОСИМ «РОЗОВЫЕ ОЧКИ», ПОНИМАЕМ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ ПОД РУСОФОБСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
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