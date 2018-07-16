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Власти Челябинска объяснили причины недавнего потопа после ливня
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Власти Челябинска объяснили причины недавнего потопа после ливня 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Власти Челябинска дали объяснение тому, почему после прошедшего в пятницу, 13 июля, ливня, улицы города превратился в бурлящие реки.
По словам замглавы города Натальи Котовой, замещающей Евгения Тефтелева на время отпуска, ливнёвая канализация оказалась не готова к такому объёму стоков и попросту не выдержала большого количества осадков.
«Такое количество осадков бывает несколько раз за лето. А ливнёвки рассчитаны на среднемесячную норму, на средний уровень. Поэтому канализация не справилась с большим объёмом, пришлось подключать аварийные бригады. Такие стихийные явления устраняются по мере возникновения», — рассказала Котова.
Ливень, обрушившийся на Челябинск в минувшую пятницу, стал полной неожиданностью для горожан. По центральным улицам — Цвиллинга и Труда — шёл сплошной водный поток, а на площади Революции вода затопила подземный переход, сделав его совершенно непригодным для пешеходов. Между тем власти намереваются построить в городе ещё две подземки — на перекрестках Труда — Кирова и Кирова — Братьев Кашириных. Однако активисты движения «Челябинский урбанист» считают их совершенно ненужными и предлагают на выделенные под проект около 1 миллиарда рублей направить на строительство трамвайной линии до микрорайона «Парковый».
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