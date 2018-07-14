Ещё
Ливень, затопивший город, стал поводом для шуток среди челябинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливень, затопивший город, стал поводом для шуток среди челябинцев 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
Ливень, из-за которого участки дорог в Челябинске вечером 13 июля оказались затоплены, стал поводом для шуток среди жителей города, фотографиями горожане поделились в соцсети.
«Если мы не идём к морю, то море идёт к нам», — подписали участники одной из групп подборку снимков с «плавающими» автомобилями.
«Генеральная помывка Челябинска», — пошутила одна из участниц обсуждения.
«Желаю такой дождь во время саммита в 2020. Пусть порадует приезжих море в центре города», — написала другая челябинка.
Впрочем, многие горожане увидели в ситуации серьёзную проблему: по их мнению, подтопление произошло из-за плохой работы ливневой канализации, которую перед летом не очистили должным образом. Вспомнили челябинцы и о спорах, связанных с подземными переходами: на некоторых снимках видно, что «подземки» в центре города оказались затоплены и представляли опасность для пешеходов.
Отметим, что из-за дождя на крупном перекрёстке на Северо-западе города вышел из строя светофор, и к пробкам из-за глубоких луж прибавились заторы из-за отсутствия регулировщика. Тех горожан, которые решили воспользоваться такси, также ждал неприятный сюрприз: цены в службах заказа выросли в среднем в два раза.
АиФ: последние новости
Бульдозер ЧТЗ Б-8 станет символом Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС Автобусы в Кургане на 10 дней изменят маршруты Троллейбусные маршруты № 17 и № 27 изменятся в Челябинске
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала193
Европейцы серьезно занервничали23
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО222
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»252
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны221
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение