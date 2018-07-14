Ливень, затопивший город, стал поводом для шуток среди челябинцев

Ливень, из-за которого участки дорог в Челябинске вечером 13 июля оказались затоплены, стал поводом для шуток среди жителей города, фотографиями горожане поделились в соцсети.

«Если мы не идём к морю, то море идёт к нам», — подписали участники одной из групп подборку снимков с «плавающими» автомобилями.

«Генеральная помывка Челябинска», — пошутила одна из участниц обсуждения.

«Желаю такой дождь во время саммита в 2020. Пусть порадует приезжих море в центре города», — написала другая челябинка.

Впрочем, многие горожане увидели в ситуации серьёзную проблему: по их мнению, подтопление произошло из-за плохой работы ливневой канализации, которую перед летом не очистили должным образом. Вспомнили челябинцы и о спорах, связанных с подземными переходами: на некоторых снимках видно, что «подземки» в центре города оказались затоплены и представляли опасность для пешеходов.

Отметим, что из-за дождя на крупном перекрёстке на Северо-западе города вышел из строя светофор, и к пробкам из-за глубоких луж прибавились заторы из-за отсутствия регулировщика. Тех горожан, которые решили воспользоваться такси, также ждал неприятный сюрприз: цены в службах заказа выросли в среднем в два раза.