Выпад США относительно Турции! Не пускайте их в свою страну!

«Я думаю, что Россия пытается оторвать Турцию от НАТО, — сказала Хатчисон в своем выступлении. — Они пытаются лишить нас многих наших союзников. Россия желает подорвать стабильность самого сильного партнерства в истории».

Усилия России не повлияют на прочные связи между НАТО и Турцией, подчеркнула Хатчисон. «Турция — один из сильнейших членов НАТО, одна из важных стран, которые работают вместе с нами в Афганистане , участница НАТО многие годы. Мы продолжим работать с ними», — сказала Хатчисон.

«Мы категорически не хотим, чтобы Турция получила системы противовоздушной обороны С-400 от России», — сказала постпред. Сообщив, что с Турцией идут переговоры на эту тему, она отметила: «С Турцией, которая является таким сильным членом НАТО, мы работаем по всем направлениям, чтобы они не размещали российскую систему в своей стране».

Комментарии читателей:

Hüseyin: Смотри-ка, мы — союзник? Что-то незаметно, потому что ведете вы себя совсем не как союзники…

Mehmet Polat: Да ну? Тогда почему вы не дали нам «Пэтриоты» (Patriot)? Почему поддержали Рабочую партию Курдистана (РПК)? Почему пытались разделить нашу страну? Почему пытались свергнуть путем переворота власти, которые мы выбрали? Что это за партнерство, что это за дружба? Такого «друга», как вы, врагу не пожелаешь. Не мешайте, хватит. Оставьте нас в покое. Вы для нас волк в овечьей шкуре.

Tufan: Вы только что поняли, насколько мы важная страна? А когда вы давали оружие РПК, защищали террористическую организацию FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), вы об этом не думали? Мы сами решим, как проложим свой путь. Ваше время истекло, дай бог, мы увидим ваш закат, лицемеры…

Hakan acar: Оставьте в покое мусульман, которым вы многие годы причиняете мучения, убирайтесь с Ближнего Востока, с этих земель. Мы купим С-400 и останемся друзьями с Россией.

xxlxx: Откажитесь от раболепия перед Израилем , изоляции Турции и поддержки террористов. Если бы вы в свое время внушили Турции доверие, мы не купили бы С-400. А вы, видимо, поняли, что С-400 покупаются для тех, к кому нет доверия.

Sıddık: Какая польза нам от НАТО?

şems: Почему вы не хотите, чтобы мы купили С-400? Когда Греция купила российские системы, вы не издали ни звука. А теперь вы вдруг вспомнили, что мы в НАТО.

Hasan: şems, они же наши преданные друзья, вот и беспокоятся, кто греки-то для них. Конечно, если ты это проглотишь!

TARIK: Пошли вон. Мы дружим с Россией. Вы враги. Россия — наш сосед. А вы?..

İlkay: Если вы хотите работать с Турцией, немедленно сдайте гюленистов, откажитесь от поддержки РПК, Партии «Демократический союз» (PYD) в Сирии и покиньте Сирию. Весь вред, с которым сталкивается Турция, всегда исходит от стран — членов НАТО и прежде всего США. Европейские страны, входящие в НАТО, кишмя кишат террористами РПК. Что это за партнерство? На мой взгляд, Россия и Путин гораздо надежнее.

Sivaslı: Значит, С-400 действительно важны, обязательно нужно купить…

Türk: Главное, вас не пускать, горе-империалисты.

derviş: Тогда вы продайте нам систему противовоздушной обороны за те же деньги.

Tek: derviş, нет, не нужно, их системы не внушают доверия.

CARTOON: Careful #Erdogan https://t.co/13NyYkCrWc #Turkey #Russia #S400 #trade pic.twitter.com/VvakQFDbQX

Sputnik (@SputnikInt) 13 сентября 2017 г.

​Лучше быть в безопасности, чем извиняться

ugur btn: У каждой страны есть приоритеты. Наши приоритеты — защитить себя от вас. Русские не друзья, но и такой враждебности, как от вас, от них не исходит.

adem: Тогда и вы не мажьте масло на хлеб России.

Emre: Ни к России, ни к США нет доверия. Все думают о своих интересах. Достаточно обратиться к истории.

türkiye: Как же США боятся, что мы покупаем С-400, сверхдержава так называемая.

nato: Советы распались, пришел черед НАТО.

Vatandaş: Не Россия, мы сами хотим выйти из НАТО. От НАТО нам никакой пользы, только вред. НАТО была создана против Советского Союза. Если Советского Союза больше нет, а Россия будет нашим союзником, тогда зачем нам оставаться в НАТО, быть американской колонией или далеким от наших национальных духовных и культурных ценностей рабом США и Европы? В НАТО уже нет необходимости. Она используется как инструмент эксплуатации и оккупации. Разве не США обрушили на нашу голову террор и сепаратизм, начали войну с исламом, растоптали все наши ценности, препятствовали нашему развитию?

Gakko: Если вы спросите турецкий народ: «США или Россия?» 75% скажут «Россия». Если спросить: «США или Россия несет пользу для Турции?» — 80% опять скажут «Россия». Мы, турецкий народ, любим русских, потому что мы соседи, мы не любим американских джонни. США, НАТО, Великобритания ЕС — наши враги.

Arif: Раз уж Турция так была важна для вас, тогда почему в Сирии вы стали сотрудничать с террористами, а не с Турцией? До соглашения по С-400 мы не представляли никакой ценности, а, подписав это соглашение, мы вмиг стали дороги НАТО? Они хотят сказать следующее: когда Турция купит С-400, она поймет, что системы вооружения натовского производства гораздо слабее, и другие страны НАТО тоже встанут в очередь за С-400, хотя как же здорово мы под предлогом НАТО уговаривали вас на оружие низкого качества. Сейчас их заботит вот что: не покупайте С-400, а мы продолжим продавать свое вшивое оружие.

2019: События 2018 года и последующего периода выбросят Турцию из НАТО, Европейский Союз распадется, экономические войны достигнут апогея, вызовут крупный мировой кризис и превратятся в горячую войну.