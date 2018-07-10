Саратовские военные победили на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Саратовские военнослужащие заняли первое место на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений «Безопасная среда — 2018», проводящегося в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Команда саратовской мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты победила на финальном этапе Всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда — 2018», проходившем на полигоне Шиханы Саратовской области ", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, саратовские военнослужащие лучше всех справились с задачей прикрытия железнодорожного узла аэрозолями. Второе и третье места заняли соответственно команды Южного военного округа и Центрального военного округа.

В соревнованиях принимали участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев конкурса — отдельной бригады РХБ защиты. Конкурс предусматривал выполнение участниками семи нормативов, таких как свертывание и развертывание специальных машин, ее снаряжение аэрозолеобразующим составом, определение метеоданных. Основной задачей команд являлось аэрозольная маскировка условного железнодорожного узла от авиации противника. Для этого они использовали новейшие дымовые машины ТДА-3.