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Саратовские военные победили на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений
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Саратовские военные победили на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Саратовские военнослужащие заняли первое место на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений «Безопасная среда — 2018», проводящегося в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
"Команда саратовской мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты победила на финальном этапе Всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений «Безопасная среда — 2018», проходившем на полигоне Шиханы в Саратовской области", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, саратовские военнослужащие лучше всех справились с задачей прикрытия железнодорожного узла аэрозолями. Второе и третье места заняли соответственно команды Южного военного округа и Центрального военного округа.
В соревнованиях принимали участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев конкурса — отдельной бригады РХБ защиты. Конкурс предусматривал выполнение участниками семи нормативов, таких как свертывание и развертывание специальных машин, ее снаряжение аэрозолеобразующим составом, определение метеоданных. Основной задачей команд являлось аэрозольная маскировка условного железнодорожного узла от авиации противника. Для этого они использовали новейшие дымовые машины ТДА-3.
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