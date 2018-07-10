«Спецавтобазу» укрепят питерской техникой

В начале 2018 года было заявлено, что Санкт-Петербург безвозмездно передаст Орлу несколько единиц коммунальной техники. Наши специалисты даже ездили в северную столицу, чтобы оценить подарок, но оформление бумаг затянулось.

К теме вернулись на рабочем совещании в горадминистрации 10 июля. До конца месяца с управлением имущества Санкт-Петербурга будут подписаны документы, орловские чиновники оценивают стоимость доставки. По сообщению пресс-службы, речь идет о подметальном оборудовании: трех тракторах и одном автотранспортном средстве.

Отметим, сейчас у МУП «Спецавтобаза» 79 единиц техники — 54% от норматива. Кроме того, ее износ машин довольно велик.

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