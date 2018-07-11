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В Ярославле мужчина прятал машину бывшей девушки в чужом гараже
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В Ярославле мужчина прятал машину бывшей девушки в чужом гараже 

АиФ 11 июля 2018
Фото: АиФ
Ярославец взял в аренду гараж и спрятал там машину бывшей девушки.
Когда он перестал платить собственнику помещения, тот обратился в суд. Приставы несколько раз предупреждали мужчину, что ему нужно погасить долг, однако это не приносило результатов. Тогда правоохранители выехали на место и вскрыли гаражные ворота.
Они эвакуировали машину. Как оказалось, автомобиль принадлежал не мужчине. Ярославец пользовался машиной своей бывшей сожительницы, которую решил оставить себе. Приставы доставили авто законной собственнице.
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