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В Самарской области планируют создать Агентство наук и технологий
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В Самарской области планируют создать Агентство наук и технологий 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Самарская газета
САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Агентство наук и технологий планируется создать в Самарской области. Об этом во вторник заявил врио губернатора области Дмитрий Азаров на встрече с участниками заседания Консультативного научного совета фонда «Сколково».
"Мы планируем и уже обсудили создание Агентства наук и технологий Самарской области. На наш взгляд, сегодня время диктует такие решения", — отметил Азаров.
По его словам, агентство должно стать единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития региона. Как считает врио губернатора, советы и рекомендации ученых фонда «Сколково» помогут организовать работу агентства с наибольшей эффективностью.
Заседание Консультативного научного совета фонда «Сколково» прошло 9-10 июля на базе Самарского национального исследовательского университета. Как сообщалось ранее, заседание было посвящено пяти ключевым темам — аэрокосмической отрасли, энергетике, информационным технологиям, биологии и сельскому хозяйству. В работе заседания приняли участие ученые с мировым именем, в том числе два Нобелевских лауреата — Жорес Алферов и профессор Стэнфордского университета Роджер Дэвид Корнберг.
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