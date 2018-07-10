В Самарской области планируют создать Агентство наук и технологий

"Мы планируем и уже обсудили создание Агентства наук и технологий Самарской области. На наш взгляд, сегодня время диктует такие решения", — отметил Азаров.

По его словам, агентство должно стать единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития региона. Как считает врио губернатора, советы и рекомендации ученых фонда «Сколково» помогут организовать работу агентства с наибольшей эффективностью.