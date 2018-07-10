Окрошка и каши пришлись по нраву болельщикам

ЭКСКЛЮЗИВ «ВМ»! Во вторник, 10 июля, в эфире сетевого вещания «ВМ» министр столичного правительства , руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подвел предварительные итоги работы общепита во время чемпионата мира по футболу.

По его словам, Москва готовилась на протяжении четырех лет к мировому футбольному первенству. Миллионы фанатов со всей планеты посетили российскую столицу и другие города, где проходили матчи.

— Предприятия общественного питания выдержали натиск всех туристов. Рост оборота столичного общепита был как минимум двукратный, а по отдельным позициям — десятикратный, — рассказал Алексей Немерюк.

А вот объем продаж крепкого алкоголя упал в среднем на четверть. Зато пива стали пить больше: поначалу не все кафе были готовы к наплыву любителей этого напитка. Но подвоз осуществлялся быстро, а впоследствии рестораторы заранее пополняли запасы в барах.

— Нехватки продуктов не было, — резюмировал министр.