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Окрошка и каши пришлись по нраву болельщикам
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Окрошка и каши пришлись по нраву болельщикам 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
ЭКСКЛЮЗИВ «ВМ»! Во вторник, 10 июля, в эфире сетевого вещания «ВМ» министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подвел предварительные итоги работы общепита во время чемпионата мира по футболу.
По его словам, Москва готовилась на протяжении четырех лет к мировому футбольному первенству. Миллионы фанатов со всей планеты посетили российскую столицу и другие города, где проходили матчи.
— Предприятия общественного питания выдержали натиск всех туристов. Рост оборота столичного общепита был как минимум двукратный, а по отдельным позициям — десятикратный, — рассказал Алексей Немерюк.
А вот объем продаж крепкого алкоголя упал в среднем на четверть. Зато пива стали пить больше: поначалу не все кафе были готовы к наплыву любителей этого напитка. Но подвоз осуществлялся быстро, а впоследствии рестораторы заранее пополняли запасы в барах.
— Нехватки продуктов не было, — резюмировал министр.
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