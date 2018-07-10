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Очевидцы сняли на видео военный грузовик, полыхавший на трассе М-4 «Дон»
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Очевидцы сняли на видео военный грузовик, полыхавший на трассе М-4 «Дон» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вечером в понедельник, 9 июля, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае сгорел военный грузовик — очевидцы опубликовали в сети видео пожара.
На записи видно объятое пламенем транспортное средство и военнослужащих, которые, судя по кадрам ролика, перегородили дорогу другим грузовиком, чтобы избежать возможных жертв среди других участников движения.
Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, что в тот же день в Приморье загорелся еще один военный грузовик, перевозивший боеприпасы на полигон. Инцидент также попал на видео.
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