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Власти Танзании решили пересмотреть лицензии для туристических компаний
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Власти Танзании решили пересмотреть лицензии для туристических компаний 

Национальный Туристический Союз 44 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Гауденс Миланзи, постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и туризма, заявил, это было сделано для выявления и устранения незарегистрированных и нелицензированных фирм, как известно, связанных с мошенничеством, которое может запятнать туристический имидж Танзании.
Недавно правительство выпустило регистрационные формы для туристических фирм на 2018 год, предупредив, что те, кто стремится успешно зарегистрироваться, должны предоставить действительную и точную информацию.
Согласно официальным отчетам и данным статистики 2016 года, число туристов, которые посетили страну продолжает расти. В 2016 году Танзания приняла 1,284,279 туристов, по сравнению с 1,137,156 в 2015 году, то есть рост составил 12 процентов.
Доходы от туристической отрасли увеличиваются из года в год: с 1,9 миллиарда долларов США в 2015 году до 2,1 миллиарда долларов США в 2016 году.
С 2012 года Туризм является одним из крупнейших источником валютных поступлений Танзании, который ежегодно приносит стране в среднем 2 миллиарда долларов США. По данным правительства, это равно 25 процентам всех валютных поступлений.
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