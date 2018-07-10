Власти Танзании решили пересмотреть лицензии для туристических компаний

Гауденс Миланзи, постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и туризма, заявил, это было сделано для выявления и устранения незарегистрированных и нелицензированных фирм, как известно, связанных с мошенничеством, которое может запятнать туристический имидж Танзании

Недавно правительство выпустило регистрационные формы для туристических фирм на 2018 год, предупредив, что те, кто стремится успешно зарегистрироваться, должны предоставить действительную и точную информацию.

Согласно официальным отчетам и данным статистики 2016 года, число туристов, которые посетили страну продолжает расти. В 2016 году Танзания приняла 1,284,279 туристов, по сравнению с 1,137,156 в 2015 году, то есть рост составил 12 процентов.

Доходы от туристической отрасли увеличиваются из года в год: с 1,9 миллиарда долларов США в 2015 году до 2,1 миллиарда долларов США в 2016 году.

С 2012 года Туризм является одним из крупнейших источником валютных поступлений Танзании, который ежегодно приносит стране в среднем 2 миллиарда долларов США. По данным правительства, это равно 25 процентам всех валютных поступлений.