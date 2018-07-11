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В Калининграде ищут свидетелей ДТП на ул. Суворова, где пострадал водитель мотоцикла
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В Калининграде ищут свидетелей ДТП на ул. Суворова, где пострадал водитель мотоцикла 

Клопс.Ru 11 июля 2018
В Калининграде ищут очевидцев аварии, которая произошла на ул. Суворова 9 июля. В ДТП серьёзно пострадал водитель мотоцикла, значительные повреждения получили два автомобиля.
Как утверждает калининградка Екатерина, мотоцикл врезался сначала в Škoda Fabia, а затем в Ford Kuga. Транспортные средства сильно повреждены, водитель двухколёсного транспорта с тяжёлыми травмами находится в больнице.
Екатерина, чей муж был за рулём одного из автомобилей, просит позвонить по тел. 8-911-493-72-92 тех, кто стал очевидцем ДТП или имеет запись происшествия с видеорегистратора.
Авария случилась в начале недели. Пострадавшего увезли в ЦГКБ.
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