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Районный центр госуслуг начал оформлять полис нового образца взамен старому
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Районный центр госуслуг начал оформлять полис нового образца взамен старому 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 44 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Пластиковый полис с электронным носителем стали оформлять в многофункциональном центре «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное взамен бумажного аналога. Однако сделать это возможно при изменении личных данных и получении дубликата документа.
— Компактный, заламинированный, полис нового образца очень удобный при использовании, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Моих документов» Москвы Екатерина Репина, — Тем более он меньше подвержен повреждениям. Его удобно носить с собой в паспорте или даже в кошельке.
Чтобы оформить новый полис ОМС, необходимо иметь при себе только паспорт, а для получения дубликата еще и старый образец.
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