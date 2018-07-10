Районный центр госуслуг начал оформлять полис нового образца взамен старому

Пластиковый полис с электронным носителем стали оформлять в многофункциональном центре «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное взамен бумажного аналога. Однако сделать это возможно при изменении личных данных и получении дубликата документа.

— Компактный, заламинированный, полис нового образца очень удобный при использовании, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Моих документов» Москвы Екатерина Репина , — Тем более он меньше подвержен повреждениям. Его удобно носить с собой в паспорте или даже в кошельке.

Чтобы оформить новый полис ОМС, необходимо иметь при себе только паспорт, а для получения дубликата еще и старый образец.