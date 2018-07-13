Более 30 иностранных делегаций примет участие в работе Московского урбанистического форума

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«К Московскому урбанистическому форуму проявляют колоссальный интерес. У нас более 300 иностранных спикеров заявились на участие, более 30 иностранных делегаций уже подтвердило участие. Я думаю, что будет еще порядка 20 делегаций, буквально в ближайшее время станет ясно, кто приедет. Более 7 тыс. человек заявилось на это мероприятие. Из года в год форум набирает обороты все больше и больше. После 18:00 выставка и вся экспозиция форума открыта для всех желающих. Жители города смогут посмотреть на достижения в области урбанизма, какие проекты реализуются в Москве , в России , как мы видим себя по сравнению с другими мегаполисами», — сказал М. Хуснуллин.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» пройдет 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум будет посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.