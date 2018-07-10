В Псковской области стартовал проект по уходу за пожилыми и инвалидами

ПСКОВ , 10 июля. / ТАСС /. Администрация Псковской области дала старт пилотному проекту по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами, имеющими инвалидность. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Проект реализуется по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ Министерства здравоохранения РФ , администрации Псковской области и Агентства стратегических инициатив (АСИ). За разработку программы, на основе которой будет вестись работа с пожилыми и инвалидами, отвечает благотворительный фонд «Старость в радость». По оценке разработчиков проекта, он поможет улучшить качество жизни граждан, нуждающимся в поддержке и уходе.

"Регион принял решение поучаствовать в проекте «Старость в радость», и на сегодняшний день эта заявка удовлетворена. Участие Псковской области в пилотном проекте «Старость в радость» по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами будет очень серьезным инструментом изменения жизни людей. Мы ощущаем необходимость изменения качества помощи, она должна включать медицинскую помощь и социально сбалансированное обслуживание", — сказала Емельянова.

В этом году в Псковский области участие в проекте примут два муниципалитета — Великие Луки и Локнянский район. Планируется, что в течение трех лет к проекту присоединятся все учреждения региона, работающие в сфере социальной защиты. Кроме того, в создание системы долговременного ухода будут вовлечены волонтерские организации, а также некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги.

Псковские власти также намерены открыть в большинстве муниципалитетов региона школы по уходу, в которых обучение смогут проходить родственники людей с ограниченными возможностями. Для всех желающих будет проведен курс лекций и практических занятий, в ходе которых медики и соцработники будут рассказывать о том, как правильно ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами.