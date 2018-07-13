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В Забайкалье экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВВО провели летно-тактическое учение
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В Забайкалье экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВВО провели летно-тактическое учение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ми-24 выполнили полеты в заданный район в составе звеньев, отработали задачи ведения воздушной разведки и аэронавигации.
В Забайкальском крае с летчиками армейской авиации Восточного военного округа состоялось плановое летно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей в ночное время.
В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ми-24 выполнили полеты в заданный район в составе звеньев, отработали задачи ведения воздушной разведки и аэронавигации.
Полеты выполнялись с применением специальных очков ночного видения, после обнаружения мишеней, имитирующих лагерь условных террористов, экипажи отработали заход на цели и выполнили учебные стрельбы.
Также летчики выполнили уход из-под встречного огня «противника», проведение доразведки с целью подтверждения уничтожения обнаруженных целей.
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование навыков летного состава при выполнении учебно-боевых задач, в том числе и в ночное время.
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