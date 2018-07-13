В Забайкалье экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВВО провели летно-тактическое учение

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ми-24 выполнили полеты в заданный район в составе звеньев, отработали задачи ведения воздушной разведки и аэронавигации.

Забайкальском крае с летчиками армейской авиации Восточного военного округа состоялось плановое летно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей в ночное время.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ми-24 выполнили полеты в заданный район в составе звеньев, отработали задачи ведения воздушной разведки и аэронавигации.

Полеты выполнялись с применением специальных очков ночного видения, после обнаружения мишеней, имитирующих лагерь условных террористов, экипажи отработали заход на цели и выполнили учебные стрельбы.

Также летчики выполнили уход из-под встречного огня «противника», проведение доразведки с целью подтверждения уничтожения обнаруженных целей.

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование навыков летного состава при выполнении учебно-боевых задач, в том числе и в ночное время.