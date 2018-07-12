Летчики ВВО уничтожили наземные цели на двух авиационных полигонах в Забайкалье и Хабаровском крае

Были отработаны задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности, а также бомбометанию с горизонтального полета и с применением сложных видов маневра.

Сразу в двух авиационных частях Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, состоялись летно-тактические учения летчиков штурмовой и бомбардировочной авиации.

В ходе практической части ЛТУ летчики штурмовиков Су-25 и экипажи бомбардировщиков Су-34, Су-24М2 отработали задачи по практическому бомбометанию по целям, имитирующим склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, бронированную технику и живую силу условного противника.

Были отработаны задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности, при этом отрабатывались вопросы осуществления бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Помимо этого летчики отработали уход от атак истребительной авиации «противника» в условиях активного применения средств радиоэлектронного подавления.

Кроме того в рамках проведения учебно-тренировочных полетов опытные летчики-инструкторы осуществили подготовку молодых летчиков с использованием учебно-боевых самолетов Су-25УБ.