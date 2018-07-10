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Летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО отработали взаимодействие в воздухе
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Летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО отработали взаимодействие в воздухе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, летчики истребителей Су-35, Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов противника, роль которых выполнили бомбардировщики СУ-34.
Летчики истребительного и бомбардировочного авиационных полков Восточного военного округа, базирующихся в Хабаровском крае, отработали методику совместного взаимодействия в воздухе.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах, с постоянной высотой и скоростью. В свою очередь пилоты новейших истребителей Су-35 осуществили прикрытие бомбардировщиков при прохождении зоны ПВО условного противника и выполнении летных тактических заданий.
Кроме того, летчики истребителей Су-35, Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов условного противника, роль которых выполнили бомбардировщики СУ-34.
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