Летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО отработали взаимодействие в воздухе

Кроме того, летчики истребителей Су-35, Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов противника, роль которых выполнили бомбардировщики СУ-34.

Летчики истребительного и бомбардировочного авиационных полков Восточного военного округа, базирующихся в Хабаровском крае , отработали методику совместного взаимодействия в воздухе.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах, с постоянной высотой и скоростью. В свою очередь пилоты новейших истребителей Су-35 осуществили прикрытие бомбардировщиков при прохождении зоны ПВО условного противника и выполнении летных тактических заданий.

Кроме того, летчики истребителей Су-35, Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов условного противника, роль которых выполнили бомбардировщики СУ-34.