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Роспотребнадзор снял запрет на купание на пляже элитного отеля Геленджика
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Роспотребнадзор снял запрет на купание на пляже элитного отеля Геленджика 

Новая Кубань 8 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. «С пляжных территорий от отеля Кемпински до ул. Грибоедова снят запрет на купание». Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Геленджика.
Также купание официально разрешили на пляжах пансионата «Кавказ» и ЗАО ЛОК «Солнечная».
В цитате официального заключения отдела Роспотребнадзора в Геленджике относительно мониторинга ситуации в районе отеля «Кемпинский», интересно обратить внимание на уточнение, приведенное в скобках:
— В связи с двукратным получением проб морской воды (на указанных территориях), соответствующим нормативным требованиям.
Напомним, что запрет на купание в Геленджике был введен в пятницу, 6 июля. Рано утром в тот день произошла авария на канализационной насосной станции. Отдыхающие зафиксировали на камеру мобильного телефона факт сброса неочищенных стоков в Черное море на центральной набережной.
Затем были взяты пробы морской воды, озвучены районы, где она не соответствует установленным нормам.
Сам мэр города Виктор Хрестин комментировал тогда ситуацию так:
— "…" Те действия, которые мы произвели для ограничения купания по некоторым территориям, я думаю, что они, наверное, оправдывают себя для того, чтобы не было каких-то там, не дай Бог, спекуляций, что произошли какие-то отравления, и это связано с морской водой.
Ещё сегодня утром в пресс-службе администрации курортного города уточняли, что запрет на купание продолжает действовать и в связи с последствиями аварийной ситуации и в связи с низкими температурными показателями морской воды.
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