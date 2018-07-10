Роспотребнадзор снял запрет на купание на пляже элитного отеля Геленджика

Краснодар . 10 июля — Новая Кубань. «С пляжных территорий от отеля Кемпински до ул. Грибоедова снят запрет на купание». Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Геленджика.

Также купание официально разрешили на пляжах пансионата «Кавказ» и ЗАО ЛОК «Солнечная».

В цитате официального заключения отдела Роспотребнадзора Геленджике относительно мониторинга ситуации в районе отеля «Кемпинский», интересно обратить внимание на уточнение, приведенное в скобках:

— В связи с двукратным получением проб морской воды (на указанных территориях), соответствующим нормативным требованиям.

Напомним, что запрет на купание в Геленджике был введен в пятницу, 6 июля. Рано утром в тот день произошла авария на канализационной насосной станции. Отдыхающие зафиксировали на камеру мобильного телефона факт сброса неочищенных стоков в Черное море на центральной набережной.

Затем были взяты пробы морской воды, озвучены районы, где она не соответствует установленным нормам.

Сам мэр города Виктор Хрестин комментировал тогда ситуацию так:

— "…" Те действия, которые мы произвели для ограничения купания по некоторым территориям, я думаю, что они, наверное, оправдывают себя для того, чтобы не было каких-то там, не дай Бог, спекуляций, что произошли какие-то отравления, и это связано с морской водой.

Ещё сегодня утром в пресс-службе администрации курортного города уточняли, что запрет на купание продолжает действовать и в связи с последствиями аварийной ситуации и в связи с низкими температурными показателями морской воды.