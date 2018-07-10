Посетителей российского кафе накормили просроченными на пять лет продуктами

Кафе-столовая «Катерок» в Курганской области использовало для приготовления более ста видов просроченных продуктов. Срок годности некоторых из них истек пять лет назад, сообщает во вторник, 10 июля, региональное управление Роспотребнадзора

«Готовые продукты, консервы, полуфабрикаты, большой перечень специй и приправ, заправок для салатов, маринадов, солений», — перечислили в ведомстве.

Нарушение допустил старший повар заведения. Суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов (часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ ). Просроченные продукты будут уничтожены.

В мае Роспотребнадзор провел исследование питьевого молока, творога и сливочного масла федереальных и региональных брендов. Результаты показали, что подавляющее большинство проб соответствуют всем обязательным требованиям и не содержат патогенных микроорганизмов. Так, ведомство опровергло информацию о массовой фальсификации молочных продуктов.