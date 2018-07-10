В России рассчитывают на развитие ВТС с Турцией

Хулуси Акар. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, который станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления. Пост главы МИД сохранил Мевлют Чавушоглу , министром обороны назначен бывший глава генштаба

"Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с Турцией, в том числе и в сфере ВТС, что закупки С-400 Анкарой осуществятся, а все наши устремления и наработки сохранятся", — сказал Серебренников.

По словам сенатора, будет ли так на деле или нет, зависит и от политики самой Турции, и от давления, которое оказывают на нее США и другие страны НАТО . «Будем надеяться, что это давление не повлияет на наше сотрудничество и ВТС, в частности», — заявил он.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских С-400. Вашингтон, в частности, грозит Анкаре отказом в поставках самолетов F-35.