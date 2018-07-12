Ещё
Канада планирует увеличить число военнослужащих в Латвии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада планирует увеличить число военнослужащих в Латвии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
РИГА, 12 июл — РИА Новости. Канада намерена увеличить число своих военнослужащих в Латвии с 455 до 540, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам визита в балтийскую республику.
Латвия является членом НАТО с 2004 года. Канада возглавляет многонациональный батальон НАТО в этой балтийской стране. Премьер Канады во время своего визита в Латвию заявил, что канадские военные останутся в республике еще как минимум на 4 года.
"В связи с решением продлить на четыре года руководство размещенным в Адажи батальоном НАТО, Канада увеличит присутствие своих вооруженных сил в Латвии с 455 до 540 военнослужащих", — говорится в сообщении для прессы бюро премьер-министра Канады.
Как отмечается в заявлении, планируется также включить в присутствие Канады в Латвии наблюдение и контроль за воздушным пространством, обучающие и морские операции.
Последние новости
Верка Сердючка закончилась Ученые выяснили, как появляется болезнь Альцгеймера Новый поворот: Китай и Германия объединяются против США
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС48
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Путин нашел для Мутко новую работу
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение