Канада планирует увеличить число военнослужащих в Латвии

Латвия является членом НАТО с 2004 года. Канада возглавляет многонациональный батальон НАТО в этой балтийской стране. Премьер Канады во время своего визита в Латвию заявил, что канадские военные останутся в республике еще как минимум на 4 года.

"В связи с решением продлить на четыре года руководство размещенным в Адажи батальоном НАТО, Канада увеличит присутствие своих вооруженных сил в Латвии с 455 до 540 военнослужащих", — говорится в сообщении для прессы бюро премьер-министра Канады.

Как отмечается в заявлении, планируется также включить в присутствие Канады в Латвии наблюдение и контроль за воздушным пространством, обучающие и морские операции.