Росатом построит в Свердловской области центр «ядерного» лечения рака

Соглашение подписали АО «Русатом Хэлскеа» (входящая в Росатом компания-интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности), правительство Свердловской области , Уральский федеральный университет и ООО «МедИнвестГрупп».

Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта «Создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний» на территории Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства. Центр планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе позволит существенно сократить смертность от онкологических заболеваний в Свердловской области.