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Росатом построит в Свердловской области центр «ядерного» лечения рака
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Росатом построит в Свердловской области центр «ядерного» лечения рака 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» построит в Свердловской области центр ядерной медицины, в котором будет проводиться диагностика и лечение онкологических заболеваний, соглашение об этом было подписано во вторник на промышленной выставке «Иннопром-2018».
Соглашение подписали АО «Русатом Хэлскеа» (входящая в Росатом компания-интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности), правительство Свердловской области, Уральский федеральный университет и ООО «МедИнвестГрупп».
Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта «Создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний» на территории Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства. Центр планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе позволит существенно сократить смертность от онкологических заболеваний в Свердловской области.
Соглашение со Свердловской областью продолжает стратегическую линию Росатома по созданию современной высокотехнологичной медицинской инфраструктуры для оказания медицинской помощи в диагностике и лечении социально-значимых заболеваний, повышения качества и продолжительности жизни россиян. Ранее, в июне нынешнего года, было подписано концессионное соглашение с правительством Иркутской области о создании и эксплуатации радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске.
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