Brent выше $78, рост США, надежды на саммит

Сегодня: Три фактора поддержки. Рисковые активы могут получить поддержку. Цена Brent снова превысила отметку в $78 за барр., опасения инвесторов снизились после выхода сильных данных по рынку труда США , а также на фоне надежд, что встреча Путина и Трампа положит начало оттепели в отношениях между Россией и Западом.

Рост в США и смешанная динамика Азии. США (S&P 500 +0.88%, DJIA +1.31%, NASDAQ +0.88%). Азия (Hang Seng —0.32%, Shanghai —0.21%, Nikkei +0.27%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.20%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $78.57 за барр. — выше открытия.

Вчера: Полный вперед. Опасения по поводу торговый войны и быстрого приближения конца мягкой монетарной политики ведущих центробанков отошли на второй план. Вместо этого инвесторы вдохновлялись все еще сильной динамикой Brent, данными по рынку труда США за июнь, а также ожиданиями, что корпоративные отчеты в США в целом превысят прогнозы. Кроме того, поддержку могла оказать предстоящая встреча Путина и Трампа 16 июля.

По итогам дня: Цены на нефть выросли (+1.24% до $78.1 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 62.49, РТС (+1.68%), индекс МосБиржи (+1.18%).