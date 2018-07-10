Конституционный Суд разрешил всем россиянам платить за тепло по индивидуальным счетчикам

Как сообщает «Интерфакс», Конституционный Суд РФ провозгласил постановление по делу о порядке начисления платы за отопление в многоквартирных домах, в отдельных квартирах которых не работают приборы учёта. Суд отметил, что при действующих Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (приоритетом которых является учёт потребления тепла в отдельных помещениях) все жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальные услуги вне зависимости от реальных объемов потреблено ими тепла, если у одного или нескольких пользователей счётчик неисправен.

«Это нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности, а также баланс публичных и частных интересов. Оспариваемые нормы в своей взаимосвязи и по смыслу, прилагаемому им правоприменительной практикой, не соответствуют Конституции РФ», — говорится в пресс-релизе КС.

В связи с этим суд предписал внести изменение в законодательство, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию. КС подчеркнул, что до внесения соответствующих изменений для жильцов многоквартирных домов, оборудованных приборами учетов, плата за отопление должна исчисляться по установленным в квартирах счетчикам, если они исправны. Для отдельных помещений, в которых счётчики неисправны, вместо их показаний должны приниматься в расчет нормативы потребления услуг по отоплению.

«Мы установили временное правовое регулирование, чтобы владельцы квартир, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учёта, были обязаны оплачивать потребленную энергию исходя из норматива потребления коммунальной услуги, как будто и нет общедомового счётчика. А те, у кого счётчики установлены, будут платить по индивидуальному внутриквартирному прибору учета», — заявил журналистам судья КС Юрий Рудкин

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