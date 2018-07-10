Раскрыт гонорар племянницы Скрипаля за участие в шоу на «Первом канале»

По словам Скрипаль, она была формально зачислена экономистом в компанию ООО «Директ» (также снимает программу «На самом деле»), через которую получала деньги за участие в программах на канале. Племянница Скрипаля уточнила, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет. По данным «Би-би-си», во время интервью женщина продемонстрировала справку для посольства Великобритании, выданную работодателем, в котором написано, что ее ежемесячный оклад составляет 115 тысяч рублей.

Из документов следует, что эксклюзивный контракт с Первым каналом она заключила в апреле. Такой вид договора означает, что Скрипаль не могла появляться в шоу на других каналах.

Во время интервью Виктория не стала раскрывать заработанную сумму, сославшись на условия неразглашения. Собеседник «Би-би-си» , близкий к племяннице Скрипаля, признался, что сначала за участие в шоу Первого канала родственница бывшего российского офицера единоразово получила один миллион рублей.

После выхода материала Скрипаль опровергла информацию о своих гонорарах за участие в телешоу. «Я не давала интервью „Би-би-си“ по поводу моих гонораров. Этих корреспондентов, которые указаны в статье (журналисты побывали в съемочном павильоне ООО „Директ“ — прим. »Ленты.ру» ), я не видела и не знаю, особенно девушек. Лично они со мной не беседовали», — заявила Скрипаль в разговоре с РБК.

В ответ «Русская служба Би-би-си» опубликовала видеоверсию интервью со Скрипаль (в печатном видео оно появилось на сайте еще 4 июля), в котором женщина прямо говорит о своих отношениях с Первым каналом, но отмечает, что не может раскрывать эти данные. Скрипаль замечала, что ей нужна была «какая-то сумма денег», чтобы оплатить поездку в Лондон, куда она собиралась, но ей было отказано в визе.